Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, με τη γερμανική Bild να τονίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και ένα μήνα

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει ήδη επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Άγγλου μπακ για μία πιθανή μετακίνηση.

Ο 25χρονος παίκτης της Λίβερπουλ ενδιαφέρεται επίσης για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και είναι θετικός σε μία ενδεχόμενη αποχώρησή του από τους Reds.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη γερμανική Bild, Ρεάλ και Αλεξάντερ-Άρνολντ βρίσκονται σε επαφή εδώ και ένα μήνα, ενώ το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Λίβερπουλ και μέλος της πρώτης ομάδας από το 2016, έχοντας κατακατήσει σχεδόν τα πάντα με τη φανέλα των Reds, με τους οποίους μετρά 310 συμμετοχές σε επίπεδο αντρών.

