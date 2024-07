Από μια σειρά εξετάσεων δοντιών πέρασαν οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα μετά από απόφαση του Χάνσι Φλικ. Πώς τα δόντια μπορούν να επηρεάσουν τους ποδοσφαιριστές με διάφορους μυϊκούς τραυματισμούς.

Στην εποχή του Χάνσι Φλικ έχει περάσει η Μπαρτσελόνα. Ο Γερμανός τεχνικός έχει ήδη σηκώσει μανίκια καθώς οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες την προετοιμασία τους, με πολλά από τα αστέρια πάντως να απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεων τους με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Φλικ πάντως δεν χάνει χρόνο και προσπαθεί να βάλει από νωρίς στο κλίμα τους παρόντες με συνεχόμενες προπονήσεις.

Τα καταλανικά Μέσα τονίζουν ότι μέσα στο τριήμερο αυτό θα γίνουν συνολικά έξι προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο των «μπλαουγκράνα» με τον Φλικ να θέλει να δείξει από νωρίς τις προθέσεις που έχει. Παράλληλα, πέρα από τις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έχουν ξεκινήσει να περνάνε και από διάφορες εξετάσεις.

Πέρα από τα κλασικά εργομετρικά που γίνονται και τις εξετάσεις ρουτίνας ο Φλικ έδωσε την εντολή να γίνουν και έλεγχοι στα... δόντια των ποδοσφαιριστών! Μπορεί να μοιάζει περίεργο ωστόσο υπάρχει λόγος που ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να γίνουν και εξετάσεις δοντιών στους ποδοσφαιριστές του.

Τα δόντια μπορούν να προκαλέσουν μυϊκούς τραυματισμούς

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS» οι εξετάσεις δοντιών στους ποδοσφαιριστές είναι μια τακτική την οποία ακολουθεί εδώ και χρόνια ο Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός «υποχρέωνε» τους ποδοσφαιριστές του σε τέτοιες εξετάσεις και στο πέρασμα του από την Μπάγερν, έχοντας ανακαλύψει με τη βοήθεια των ειδικών πώς τα δόντια μπορούν να αποδειχθούν πηγή μυϊκών τραυματισμών.

Όπως τονίζεται στο ισπανικό δημοσίευμα, εάν ένας ποδοσφαιριστής έχει στραβά δόντια τότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη μάσηση της τροφής, με αποτέλεσμα να γίνει λανθασμένη κατάποση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα με την πέψη και παράλληλα να δημιουργήσει θέματα με τα θρεπτικά συστατικά που περνάνε στις μύες μέσω των τροφίμων.

Τα παραδείγματα των Ρόμπεν και Μουσιάλα

Τρανά παραδείγματα ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Μπάγερν και ένας νυν. Ο Άριεν Ρόμπεν ήταν έτσι και αλλιώς ένας ποδοσφαιριστής που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών στην καριέρα του. Ένας από αυτούς τους τραυματισμούς προκλήθηκε από ένα μολυσμένο δόντι! Το 2019 ο Ολλανδός εξτρέμ αντιμετώπιζε ένα θέμα για το οποίο οι άνθρωποι της Μπάγερν γύρισαν τον κόσμο ανάποδα ώστε να βρουν από τι προκλήθηκε. Εν τέλει το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί από ένα μολυσμένο δόντι που ταλαιπωρούσε εκείνη την περίοδο τον Ρόμπεν.

Ένα αντίστοιχο θέμα αντιμετώπισε και ο Τζαμάλ Μουσιάλα πολύ πρόσφατα. Τον περασμένο χρόνο και συγκεκριμένα στα τέλη του 2023 ο Γερμανός σταρ είχε πολλά μυϊκά θέματα. Μικρά προβλήματα τα οποία ήταν αρκετά ώστε να αφήσουν πίσω τον νεαρό άσο της Μπάγερν. «Προσπαθούσα να καταλάβω από που προέρχονταν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί. Έκανα θεραπείες, επιπλέον προπονήσεις και έδινα πολλή βάση στο σώμα μου. Έκανα μερικές επιπλέον εξετάσεις και βρήκαμε πως τα προβλήματα προέρχονταν από τον φρονιμίτη μου. Έκανα την επέμβαση και με βοήθησε καθώς από τότε δεν αντιμετωπίζω παρόμοια προβλήματα» είχε τονίσει στο παρελθόν ο Μουσιάλα.