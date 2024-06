Η Μπαρτσελόνα προσπαθεί από τώρα να συμμαζέψει τα οικονομικά της για να πυροδοτήσει μια μεταγραφική «βόμβα» το 2025 και ο Φλόριαν Βιρτς αποτελεί το μεγάλο όνειρο των «μπλαουγκράνα».

Στην εποχή του Χάνσι Φλικ έχει μπει και επίσημα η Μπαρτσελόνα. Ο Γερμανός τεχνικός είναι τελικά αυτός που θα προσπαθήσει να επαναφέρει τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της Ισπανίας, με τον Τζοάν Λαπόρτα να πιστεύει σε μεγάλο βαθμό στον πρώην τεχνικό της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας.

Τα οικονομικά δεδομένα των «μπλαουγκράνα» ωστόσο δεν βρίσκονται ακόμα στον επιθυμητό βαθμό. Η Μπαρτσελόνα γνωρίζει ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι δύσκολο όσον αφορά τις κινήσεις της στο καλοκαιρινό παζάρι και στόχος είναι να γίνουν μεταγραφές που θα φέρουν ουσία στο κλαμπ, χωρίς να χρειαστεί να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Σύμφωνα ωστόσο με τα Μέσα της Βαρκελώνης, η Μπαρτσελόνα προετοιμάζει ήδη το έδαφος για ένα «καυτό» καλοκαίρι το 2025, με τη διοίκηση του συλλόγου να έχει ήδη κυκλώσει τον μεγάλο στόχο. Πρόκειται για τον Φλόριαν Βιρτς της Μπάγερ Λεβερκούζεν ο οποίος φέτος ήταν ένας από τους πιο καταλυτικούς ποδοσφαιριστές του Τσάμπι Αλόνσο στην πορεία προς το ιστορικό πρωτάθλημα στη Γερμανία.

Ο Ντέκο που εκτελεί καθήκοντα τεχνικού διευθυντή φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει να βολιδοσκοπεί την υπόθεση. Στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα γνωρίζουν ότι η περίπτωση του Βιρτς δεν θα είναι καθόλου εύκολη ωστόσο θεωρούν ότι το 2025 θα έχουν την οικονομική δύναμη για να ολοκληρώσουν ένα deal τόσο υψηλού επιπέδου.

Η Mundo Deportivo αποκαλύπτει ότι ο Πορτογάλος έχει κάνει μερικές διερευνητικές επαφές με την πλευρά της Λεβερκούζεν, με την οποία οι «μπλαουγκράνα» διαθέτουν εξαιρετικές σχέσεις. Φυσικά στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα γνωρίζουν ότι μια τέτοια μεταγραφή θα χρειαστεί και μεγάλο ρευστό, με τα 100 εκατομμύρια να αποτελούν το ελάχιστο, από τη στιγμή μάλιστα που ο Βιρτς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και το 2027.

(🌕) BREAKING: Barça are convinced they’ll be able to sign a ‘big’ player by max next year. With that being said, they’re targeting Wirtz for 2025. The club has already made enquiries and gathered information. They also have good relations w/ Leverkusen. @ffpolo #Transfers 🇩🇪🌟 pic.twitter.com/mcFiniWyds