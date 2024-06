Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και τυπικά θα πρέπει να θεωρείται ο Κίλιαν Μπαπέ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η «σαπουνόπερα» του Κίλιαν Μπαπέ λαμβάνει τέλος. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ετοιμάζεται να γίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα.

Σύμφωνα με νέα δημοσίευση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση του deal. Ο Μπαπέ θα πρέπει να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής της Βασίλισσας σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο.

Όπως αναφέρεται, όλα έχουν ολοκληρωθεί και πλέον στο στρατόπεδο της Ρεάλ προετοιμάζουν την παρουσίαση του Γάλλου σούπερ σταρ ο οποίος θα μετακομίσει στη Μαδρίτη ως ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε στο τέλος του. Ο Μπαπέ αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Ρεάλ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη του EURO 2024 δηλαδή.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK