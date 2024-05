Ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, πριν καν τεθεί σε ισχύ το συμβόλαιο του, φέρεται να έχει βρει τον πρώτο μεταγραφικό του στόχο, τον Γιόσουα Κίμιχ.

Έτοιμος να σηκώσει μανίκια στην Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ. Ο πρώην προπονητής εθνικής Γερμανίας, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο του Diaro Sport, θέλει να εντάξει στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα τον Γιόσουα Κίμιχ.

Ο Κίμιχ πραγματοποίησε μια ακόμη μεστή σεζόν με την Μπάγερν. Ο 29χρόνος μέσος πραγματοποίησε 28 εμφανίσεις στην Bundesliga σκοράροντας και ένα γκολ, ενώ στο Champions League μέτρησε 12 εμφανίσεις βρίσκοντας δίχτυα επίσης μια φορά.

🚨 Hansi Flick wants Joshua Kimmich to join him after Barcelona this summer! 😳🇩🇪

Στην εξίσωση μάλιστα φαίνεται να μπαίνει και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ψάχνει τον αντικαταστατή του Τόνι Κρόος ο οποίος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Βασίλισσας στον τελικό του Champions League,

Το συμβόλαιο του Κίμιχ με την Μπάγερν Μονάχου έχει ισχύ για ακόμα έναν χρόνο ωστόσο οι πιθανότητες να αποχωρήσει όλο και αυξάνονται.

🚨 Real Madrid are strongly interested in Joshua Kimmich, who is considered the replacement of Toni Kroos! 🇩🇪



Discussions between the player and the club have already taken place. 👀



