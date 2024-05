Μπαπέ: «Ήταν σημαντικό για τον πατέρα μου να γράψω ιστορία στη Ligue 1 πριν φύγω, ό,τι έρχεται τώρα είναι συναρπαστικό» (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν για άλλη μια φορά το αστέρι του γκαλά της Ligue 1, το οποίο αποδείχθηκε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον Γάλλο σταρ.

Όλα τα φώτα ήταν σταμμένα πάνω του. Ο Κιλιάν Μπαπέ συγκέντρωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του καλύτερου παίκτη της Ligue 1 και το gala του πρωταθλήματος μετατράπηκε σε ένα μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι.

Kylian Mbappé wins his fifth consecutive Ligue 1 Player of the Year award 🇫🇷🌟 pic.twitter.com/xmr5fepPix