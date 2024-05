Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Κάρλο Αντσελότι να κλέβει για ακόμα μια φορά την παράσταση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στο θρόνο του ισπανικού ποδοσφαίρου τη φετινή περίοδο, καθώς ανάκτησε τα σκήπτρα από τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το 36ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Μετά το άνετο 4-0 στην έδρα της Γρανάδα, οι Μερένγκες επέστρεψαν στη βάση τους... όπου έλαβαν για πρώτη φορά το τρόπαιο και ξεκίνησαν το πάρτι!

Μετά την καθιερωμένη παρέλαση η Ρεάλ έκανε φιέστα στην πλατεία Θιβέλες στη Μαδρίτη για να γιορτάσει την κατάκτηση του τίτλου, με τον Κάρλο Αντσελότι να κλέβει για ακόμα μια φορά την παράσταση.

Όπως και το 2022 όταν οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Champions League, έτσι και τώρα ο Ιταλός πανηγύρισε καπνίζοντας πούρο σε μια αναπαράσταση της viral φωτογραφίας του δυο χρόνια νωρίτερα.

Μαζί του και η νέα γενιά της Βασίλισσας (Καμαβινγκά, Βινίσιους, Ροντρίκο, Μιλιτάο, Αλάμπα) που πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

