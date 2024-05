Οι ποδοσφαιριστές της Χετάφε κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση στον αγώνα κόντρα στη Μπιλμπάο, καθώς ξεπρόβαλλαν στο γήπεδο μαζί με τις μαμάδες τους για να γιορτάσουν την Ημέρα της Μητέρας στην Ισπανία.

Μπορεί η Χετάφε να λύγισε στη Μαδρίτη με ήττα 2-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, όμως εκτός αγωνιστικού πλαισίου ήταν εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις!

Από τη φυσούνα άλλωστε στην αρχή του αγώνα δεν ξεπρόβαλλαν μονάχα οι έντεκα ποδοσφαιριστές, αλλά και... οι μαμάδες τους οι οποίες συνόδεψαν τους γιους τους στον αγωνιστικό χώρο.

Φυσιολογικά το εν λόγω σκηνικό τράβηξε την προσοχή των ισπανικών ΜΜΕ και των social media, σε μια κίνηση που οργάνωσε η Χετάφε για να γιορτάσει την Ημέρα της Μητέρας στην Ισπανία (3/5).

«Χωρίς εσάς όλο αυτό δεν θα είχε νόημα, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να ονειρευόμαστε μαζί. ΥΓ: Έχουμε τις καλύτερες μαμάδες στον κόσμο» έγραψε χαρακτηριστικά ο σύλλογος της Μαδρίτης στα social media, με το βίντεο να παίρνει viral διαστάσεις.

👩‍👦🇪🇸 It's Mother's Day in Spain on Sunday, so this is how the Getafe squad showed their love! 😍



Beautiful detail and idea. 🫶pic.twitter.com/sFB2ANLksq