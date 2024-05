Ο Μπενζεμά στη Ρεάλ Μαδρίτης: Γιατί το αστέρι της Αλ Ιτιχάντ επιστρέφει στην πρώην ομάδα του

Η Ρεάλ Μαδρίτης βοηθά τον πρώην παίκτη της Καρίμ Μπενζεμά στην ανάρρωσή του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη (02/05) η Αλ Ιτιχάντ με επίσημη ανακοίνωσή της.

Ο Καρίμ Μπενζεμά ήρθε αντιμέτωπος με μυϊκά προβλήματα στην πρώτη του σεζόν στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ, στην οποία εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως free agent μετά από 14 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 36χρονος επιθετικός έπαιξε για τελευταία φορά στη νίκη με 3-2 της ομάδας του επί της Αλ Χαζμ στις 20 Απριλίου και έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια.

Επί του παρόντος ο πολύπειρος επιθετικός βρίσκεται στο «Βαλντεμπέμπας» το προπονητικό της «βασίλισσας» προκειμένου ο επί σειρά ετών γιατρός του στην Ισπανία να βοηθήσει στην ανάρρωσή του.

«Ο Καρίμ Μπενζεμά υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις στην κλινική της Ρεάλ Μαδρίτης με τον πρώην γιατρό του στην Ισπανία, ο οποίος επέβλεπε τη φροντίδα του τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλ Ιτιχάντ σε ανακοίνωσή της. «Οι διαβουλεύσεις κανονίστηκαν μεταξύ των ιατρικών ομάδων της Αλ Ιτιχάντ και της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τους τραυματισμούς του Μπενζεμά, οι οποίοι τον ανάγκασαν να χάσει σημαντικούς αγώνες αυτή τη σεζόν. Ο Μπενζεμά έχει ήδη αναχωρήσει για την Ισπανία και αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα».

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο διεθνής Γάλλος φορ έχει πετύχει 13 γκολ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της Τζέντα και δεσμεύετια με την Αλ Ιτιχάντ μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

