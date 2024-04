Ο Ινιάκι και ο Νίκο Γουίλιαμς άνοιξαν τα χαρτιά τους στην εκπομπή «La Resistencia» του Movistar +.

Οι αδελφοί Γουίλιαμς, που πρόσφατα κατέκτησαν το Copa del Rey με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, επισκέφθηκαν την εκπομπή «La Resistencia» στο Movistar Plus+ και μίλησαν για τις εμπειρίες τους μετά τον θρίαμβο στο Κύπελλο.

«Ήμασταν όλοι μεθυσμένοι», εξομολογήθηκε ο Νίκο Γουίλιαμς για τους πολυπληθείς πανηγυρισμούς στην Gabarra κατά μήκος των εκβολών του Μπιλμπάο.

Ο Ινιάκι επιβεβαίωσε την εκδοχή του μικρότερου αδελφού του: «Σε όλη τη διαδρομή με την Γκαμπάρα που διήρκεσε δυόμιση ώρες, πίναμε μπύρα σαν ζώα, απολαμβάνοντας κάτι ιστορικό. Πάντα μας έλεγαν πώς ήταν, αλλά το να ζούμε ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Υπήρχαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο Μπιλμπάο. Ήταν τρελό».

«Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Παίξαμε με τη Βιγιαρεάλ (σ.σ. για το πρωτάθλημα με το ματς να ολοκληρώνεται στο 1-1) και παραλίγο να νικήσουμε μεθυσμένοι», πρόσθεσε ο Ινιακι.

Inaki Williams on Athletic Club's first match back after the Copa del Rey victory against Villarreal:



"1-1. We almost won drunk."pic.twitter.com/RKp3pkBeKJ