Η Nike είδε τον κίνδυνο να χάσει την Μπαρτσελόνα από τη «φωλιά» της και επέστρεψε με νέα πολύ βελτιωμένη πρόταση προσφέροντας στην Μπαρτσελόνα ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τη φανέλα των «μπλαουγκράνα». Μπόνους 100 εκατομμύρια επιπλέον από τον αμερικανικό κολοσσό!

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και να τα βρίσκει σκούρα, ωστόσο το φίλαθλο κοινό της παγκοσμίως εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Τόσο μεγάλο που η φανέλα της Μπαρτσελόνα αποφέρει τα περισσότερα έσοδα σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω των πωλήσεων.

Αναμενόμενα η μάχη που γίνεται για τα δικαιώματα των εμφανίσεων του «μπλαουγκράνα» είναι μεγάλη. Το τελευταίο διάστημα η Μπαρτσελόνα έκανε σοβαρές σκέψεις να πατήσει πάνω σε έναν συγκεκριμένο όρο που είχε στο συμβόλαιο της με τη Nike και να το «σπάσει» με σκοπό να βρει ένα καλύτερο deal στην αγορά. Η Puma ήταν μέχρι και πριν από μερικά 24ωρα το μεγάλο φαβορί, προσφέροντας ετήσιο συμβόλαιο με πρόταση που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Nike ωστόσο ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα έχανε τη μάχη έτσι απλά. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης ο αμερικανικός κολοσσός επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση που θα ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ! Όπως αναφέρουν στην Καταλονία, το νέο αυτό συμβόλαιο μπορεί να επιφέρει στα ταμεία των «μπλαουγκράνα» από 100 έως και 120 εκατομμύρια ετησίως.

Μέσα σε όλα, το «RAC1» τονίζει ότι η Nike θα προσφέρει και ένα μπόνους «μαμούθ» των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη «ανάσα» που θα προσφέρει στην Μπαρτσελόνα η γνωστή εταιρία καθώς με αυτό το μπόνους οι «μπλαουγκράνα» θα μπουν με άλλον αέρα στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού πλησιάζοντας τον κανονισμό 1/1 που θέτει η La Liga για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.

