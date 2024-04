Η Μπαρτσελόνα έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία στο Clasico με τη Ρεάλ και συγκεκριμένα για τον μη καταλογισμό γκολ του Γιαμάλ και ο Ζοάν Λαπόρτα δήλωσε πως θα ζητήσουν επανάληψη του αγώνα.

Η Μπαρτσελόνα... βράζει και έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του χθεσινού (21/4) Clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2), με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες.

Συγκεκριμένα, οι Μπλαουγκράνα διαμαρτύρονται για τον μη καταλογισμό γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο 32ο λεπτό του ντέρμπι και σε περίπτωση που αποδειχθεί πως έπρεπε να μετρήσει ο πρόεδρος της Μπάρτσα, Ζοάν Λαπόρτα, ξεκαθάρισε πως θα ζητήσει επανάληψη του αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει goal line technology στους αγώνες της La Liga.

«Χθες υπήρξαν πολλές συζητήσιμες φάσεις, αλλά πάνω από όλα υπάρχει μία που ήταν βασική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή στο αποτέλεσμα του αγώνα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, μιλάω για το γκολ-φάντασμα του Λαμίν Γιαμάλ. Ως σύλλογος, θέλουμε για να είμαστε σίγουροι για το τι συνέβη και σας ενημερώνω ότι σαν Μπαρτσελόνα θα απαιτήσουμε από την τεχνική επιτροπή διαιτησίας και την ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου να μας παράσχουν όλες τις εικόνες και τον ήχο που δημιουργήθηκαν από τη δράση.

Εάν, αφού αναλυθεί η τεκμηρίωση, καταλάβουμε ότι έγινε λάθος στην αξιολόγηση της φάσης, όπως πιστεύουμε, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αντιστρέψουμε την κατάσταση χωρίς να αποκλείσουμε τυχόν απαραίτητες νομικές ενέργειες. Εάν επιβεβαιώσουμε ότι ήταν κανονικό γκολ, θα πάμε παρακάτω και θα ζητήσουμε επανάληψη του αγώνα όπως συνέβη σε ευρωπαϊκό αγώνα λόγω λάθους VAR.

Δεν θέλω μόνο να εκφράσω τη δυσαρέσκεια των οπαδών της Μπαρτσελόνα για την κακοδιαχείριση που έγινε χθες του VAR, αλλά και να τονίσω ότι συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση και αντιφατικά κριτήρια ανάλογα με τα παιχνίδια και τις ομάδες. Ως πρόεδρος της Μπαρτσελόνα θέλω να αναδείξουμε τη δύναμη της διοργάνωσής μας, που παρακολουθείται από εκατομμύρια φιλάθλους, και δεν μπορούμε να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από την κριτική όταν η χρήση του VAR υποτιμά τη διοργάνωση. Το VAR πρέπει να βοηθήσει να έχουμε έναν πιο δίκαιο ανταγωνισμό και όχι το αντίστροφο».

🚨 Barcelona president Joan Laporta wants Sunday's Clásico to be replayed.



The Catalan side were denied what they thought was a goal after a VAR review determined that Andriy Lunin had palmed the ball out

LaLiga is the only top league in Europe to not adapt goal line technology… pic.twitter.com/byyI4TeTKu