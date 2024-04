Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν θα μείνει ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναμένεται να είναι έτοιμος στο Euro.

Πιο σοβαρός από ότι περίμεναν στην Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Φρένκι Ντε Γιόνγκ στο κυριακάτικο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια της αναμέτρησης κάνοντας καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολλανδός χαφ των «μπλαουγκράνα» αποχώρησε στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου μετά από μια δυνατή μονομαχία που είχε με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Σύμφωνα με τα ολλανδικά Μέσα ο Ντε Γιόνγκ έχει υποστεί ένα βαρύ διάστρεμμα το οποίο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί ξανά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ντε Γιόνγκ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα είναι κανονικά έτοιμος για να δώσει το «παρών» στο Euro με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας όπως τονίζει το ESPN της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν μόλις το τέταρτο παιχνίδι του Ολλανδού χαφ μετά τον τραυματισμό που υπέστη πριν από περίπου δύο μήνες στο ίδιο ακριβώς σημείο μετά από μια αντίστοιχη μονομαχία που είχε.

