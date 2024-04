Ο Ρόναλντ Αραούχο αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία της Μπαρτσελόνα και στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» σκέφτονται σοβαρά την παραχώρηση του Ουρουγουανού το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σε πολλές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει η Μπαρτσελόνα το ερχόμενο καλοκαίρι. Από τη μια το θέμα του προπονητή και από την άλλη η αναδιαμόρφωση του ρόστερ. Τα οικονομικά των «μπλαουγκράνα» εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα του συλλόγου και αναπόφευκτα η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει ποδοσφαιριστές που μπορούν να φέρουν ρευστό στα ταμεία.

Ένας από αυτούς είναι και ο Ρόναλντ Αραούχο. Ο Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός αποτελεί τον πιο σταθερό στόπερ της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια. Ο 24χρονος έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του στο οποίο μάλιστα έχει τοποθετηθεί και μια ρήτρα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Στην Μπαρτσελόνα ωστόσο σκέφτονται πιο σοβαρά από ποτέ το ενδεχόμενο παραχώρησης του όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo.

Ο Αραούχο αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία της Μπαρτσελόνα. Βρίσκεται σε καλή ηλικία, είναι ένας από τους πιο σταθερούς στόπερ της La Liga και κάθε χρόνο βελτιώνεται. Η αξία του ανέρχεται κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ και η Μπαρτσελόνα πιστεύει ότι μπορεί να ποντάρει πάνω σε αυτό. Στο στρατόπεδο των Καταλανών ο Αραούχο δεν βρίσκεται πλέον στη λίστα των ποδοσφαιριστών που δεν παραχωρούνται. Κυρίως λόγω του μεγάλου ποσού που μπορεί να φέρει στα ταμεία της ομάδας η ενδεχόμενη πώληση του, με την Μπάγερν να είναι αυτή που έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προσφέροντας τα 100 εκατομμύρια που θέλει η Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το καταλανικό δημοσίευμα, η ξαφνική... έλευση του Κουμπαρσί στο ρόστερ έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ο Ισπανός 17χρονος κεντρικός αμυντικός έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος στην Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα και αποτελεί την πιο σταθερή επιλογή του Τσάβι στα μετόπισθεν.

Στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» θεωρούν ότι ο Κουμπαρσί θα είναι ο ηγέτης των επόμενων ετών της ομάδας στην αμυντική γραμμή και ότι δεν θα δυσκολευτεί εάν ο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας αλλάξει. Η πώληση του Αραούχο μοιάζει να κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους, καθώς τα 100 εκατομμύρια που μπορεί να επιφέρει θα δώσουν πολλές σημαντικές «ανάσες» στην Μπαρτσελόνα.

