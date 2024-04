Η 16χρονη κόρη του Ρομπέρτο Σολδάδο ανακοίνωσε στον πατέρα της πως έχει νέο αγόρι και η απάντησή του με τους... περιορισμούς του έγινε viral.

Επικός Σολδάδο, έγινε... viral στο TikTok της 16χρονης κόρης του! Η Ντανιέλα Σολδάδο δημοσίευσε ένα video στο οποίο ανακοίνωνε στον πατέρα της πως έχει νέα αγόρι.

Ωστόσο, ο παλαίμαχος Ισπανός φορ, που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι γνωστός οπαδός της, δεν... πείστηκε τόσο εύκολα. Η κόρη του κατέγραψε τις αντιδράσεις του, με την πιο αστεία εξ αυτών να αποτελεί η... προειδοποίησή του: «Αν δεν είναι Ρεάλ, δεν μπαίνει στο σπίτι»!

Έπειτα, η κόρη του μετέφερε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις του Σολδάδο σχετικά με το νέο της αγόρι προσθέτοντας πως τη ρώτησε: «Πώς τον λένε; Πόσο ετών είναι; Πού μένει; Σού φέρεται καλά; Πόσα αδέρφια έχει; Τι λένε οι γονείς του; Είναι καλός μαθητής;».

Roberto Soldado’s daughter Daniela told her father she has a boyfriend, Soldado’s reaction: "If he's not a Madridista, he won't be allowed into the house.” pic.twitter.com/IB3dnRMS64