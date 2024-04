Στη λίστα της Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Ρούμπεν Αμορίμ για τον οποίο έχει ενδιαφερθεί έντονα η Λίβερπουλ.

«Πόκερ» για τα μάτια του Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στα «λιοντάρια» και αναμενόμενα έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Λίβερπουλ έχει δείξει μέχρι στιγμής πιο «ζεστή» από τις υπόλοιπες ομάδες, με τους «κόκκινους» να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει.

Σύμφωνα ωστόσο με τα γερμανικά Μέσα, στο κόλπο βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα για τον Αμορίμ. Ο Τζοάν Λαπόρτα δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να συνεχίσει στον σύλλογο ο Τσάβι, ωστόσο μέχρι στιγμής ο Καταλανός μοιάζει ανένδοτος, επιμένοντας στην απόφαση του να αποχωρήσει με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports» ο Αμορμίμ αρέσει στους «μπλαουγκράνα» και βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψήφιων αντικαταστατών του Τσάβι, εφόσον φυσικά ο Καταλανός αποχωρήσει. Βέβαια ο Πορτογάλος δεσμεύεται με ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ στη Σπόρτινγκ, με τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα να μην έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

❗️Rúben Amorim is highly regarded at Barcelona and a candidate to coach Liverpool next season. Amorim favors a 3-4-2-1 system with two attacking midfielders who move freely between the lines. His release clause is said to be €10m in the summer.



