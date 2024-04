Απίστευτο περιστατικό στη Βαρκελώνη, με τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα Ινίγκο Μαρτίνες να κολλάει κεφάλι σε ένα παιδί το οποίο φέρεται να προσέβαλε τον Βάσκο στόπερ.

Ένα απρόσμενο περιστατικό είχε το πρωί της Δευτέρας ο Ινίγκο Μαρτίνες. Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε έναν έντονο διάλογο με ένα παιδί και μάλιστα ο Βάσκος κόλλησε κεφάλι στον πιτσιρικά!

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της προπόνσης των «μπλαουγκράνα» ο έμπειρος Βάσκος στόπερ βγήκε από το αυτοκίνητο του και κατευθύνθηκε προς ένα παιδί το οποίο περίμεναν τους ποδοσφαιριστές του Τσάβι έξω από το προπονητικό κέντρο. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μαρτίνες κόλλησε το κεφάλι του στον πιτσιρικά και μάλιστα του ύψωσε το δάχτυλο μιλώντας του σε πολύ έντονο ύφος.

«Αυτή είναι η τελευταία φορά που λες εμένα βλάκα και με προσβάλλεις. Η τελευταιά φορά για εσένα και τον φίλο σου», φέρεται να είπε ο Μαρτίνες στο παιδί, πριν αποχωρήσει με το αυτοκίνητο του από το σημείο του περιστατικού.

🚨 Iñigo Martinez involved in an incident earlier today: “This is the last time you call me a fool or insult me..the last time you and your friend insult me” #FCB 🗣️



