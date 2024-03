Η... ιστορική χαρτοπετσέτα στην οποία υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο ο Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα, αναμένεται να δημοπρατηθεί στην τιμή των 587.000 ευρώ!

Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα πάνω σε... χαρτοπετσέτα, η οποία θα βγει «στο σφυρί» στην τιμή των 587.000 ευρώ!

Ο Αργεντινός super star έφυγε από το Ροσάριο της Αργεντινής στα 13 του για λογαριασμό των Μπλαουγκράνα και ο τεχνικός διευθυντής της Μπάρτσα, Κάρλες Ρέσακ, του προσέφερε συμβόλαιο γραμμένο πάνω σε χαρτοπετσέτα.

Εκτός του Ρέσακ την περίφημη αυτή χαρτοπετσέτα είχε υπογράψει και ο Χοσέπ Μινγκέλα, σύμβουλος μεταγραφών του ισπανικού συλλόγου και ο μάνατζερ, Οράσιο Γκατσιόλι, ο οποίος πρότεινε τον Αργεντινό στους Καταλανούς.

Η... ιστορική αυτή χαρτοπετσέτα από την οποία ξεκίνησε όλη η καριέρα του Μέσι, θα βγει προς πώληση σε δημοπρασία και θα χρειαστεί κάποιος να βάλει βαθιά το χέρι στην... τσέπη για να κάνει δική του κομμάτι της ιστορίας ολόκληρου του ποδοσφαίρου. Όπως έγινε γνωστό, το πρώτο συμβόλαιο του Pulga αναμένεται να δημοπρατηθεί στις 18 Μαρτίου, με τον οίκο δημοπρασιών «Bonhams» και τιμή εκκίνησης τις 587.000 ευρώ.

The napkin used to sign 13-year-old Lionel Messi's first Barcelona contract is on display at Bonhams, New York.



It will be sold during an online auction between March 18-27 with a starting price of over $380K ✍️ pic.twitter.com/HrCcfqoby3