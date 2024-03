Ο Πέδρι τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Μπιλμπάο και ξέσπασε σε λυγμούς στον πάγκο μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του.

Η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να πλησιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στους έξι βαθμούς ωστόσο δεν τα κατάφερε στο «Σαν Μαμές» και έμεινε στο 0-0 με την Μπιλμπάο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τσάβι αποτελούν οι δύο σοβαροί τραυματισμοί των Φρένκι Ντε Γιόνγκ και Πέδρι, καθώς αμφότεροι αποχώρησαν στο πρώτο ημίχρονο.

Ειδικά για τον Ισπανό μέσο, ο τραυματισμός φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρός, με τα Μέσα της Βαρκελώνης να αναφέρουν ότι τραυματίστηκε στον δικέφαλο που τον είχε αφήσει εκτός για περίπου 2,5 μήνες στην αρχή της σεζόν.

Ο 21χρονος χαφ ήταν απαρηγόρητος στον πάγκο μετά την αντικατάσταση του, καθώς φάνηκε να κλαίει με λυγμούς και να μην πιστεύει στη νέα ατυχία που τον χτύπησε. Από το 2021 μέχρι και σήμερα, ο μέσος της Μπαρτσελόνα έχει χάσει περισσότερα από 60 παιχνίδια έχοντας ταλαιπωρηθεί σε μεγάλο βαθμό από πολλούς τραυματισμούς στα πόδια του.

We might have to face reality about Pedri... pic.twitter.com/CIpOVhJhJP