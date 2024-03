Ο πατέρας του Κβίτσα Κβαρατσχέλια είναι πεπεισμένος ότι ο γιος του θα αποφασίσει να παραμείνει στη Νάπολι την επόμενη σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα στοχεύει στην απόκτηση ενός αριστερού εξτρέμ το προσεχές καλοκαίρι και έχει σε περίοπτη θέση στη λίστα με τους μεταγραφικούς της στόχους τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια!

Φυσικά η περίπτωσή του είναι εκ προοιμίου εξαιρετικά δύσκολη αφού δεσμεύεται με τους Παρτενοπέι μέχρι το 2027. Κι αν ήταν, ούτως ή άλλως δύσκολο, κάποιες δηλώσεις του πατέρα του Γεωργιανού επιθετικού φαίνεται να κλείνουν την πόρτα εντελώς

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Radio TV Serie A εξήγησε ότι αισθάνεται ότι ο γιος του «θα αποφασίσει να μείνει στη Νάπολι την επόμενη σεζόν», προσθέτοντας ότι «μόνο αυτός μπορεί να επιλέξει να μείνει στη Νάπολι στο μέλλον» οπότε «θα σεβαστώ όλες τις αποφάσεις του».

Μια θέση που έρχεται σε σύγκρουση με τη θέση του ατζέντη του, ο οποίος θεωρεί τον πελάτη του έναν από τους πιο χαμηλόμισθους στη Ναπολιτάνικη ομάδα. Μάλιστα πρόσφατα επιβεβαιώσε το ενδιαφέρον των Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα για τον 23χρονο.

