Στο νοσοκομείο ο Ρομέρο της Αλμερία μετά από κλωτσιά που δέχθηκε στο πρόσωπο από συμπαίκτη του (vid)

Ο Λούκα Ρομέρο της Αλμερία κατέληξε στο νοσοομείο μετά από κλωτσιά που δέχθηκε στο πρόσωπο από συμπαίκτη του στο παιχνίδι κόντρα στην Θέλτα.

Η ήττα στο παιχνίδι κόντρα στην Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» δεν ήταν η μοναδική ζημιά για την Αλμερία. Η ισπανική ομάδα έχασε και τον Λούκα Ρομέρο, ο οποίος δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο από συμπαίκτη του.

Ο 19χρονος Αργεντικός εξτρέμ γλίστρησε σε μία μονομαχία με τον αντίπαλό του, έχασε την ισορροπία του πέφτοντας στο χόρτο, με τον συμπαίκτη του Μαρκ Πούμπιλ, που είχε ξεκινήσει να κάνει τάκλιν, να μην μπορεί σταματήσει και άθελά του να τον βρίσκει με τις τάπες στο κεφάλι.

🚨| Luka Romero (Almeria) subbed out in the match against Celta Vigo after being injured by teammate

