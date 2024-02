Την ενηλικίωση του Γιαμίν Γιαμάλ περιμένουν στην Μπαρτσελόνα ώστε να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο έως το 2030.

Μπορεί να έχει πολλά προβλήματα, τόσο αγωνιστικά, όσο και οικονομικά, ωστόσο η πρόοδος του Γιαμίν Γιαμάλ είναι κάτι για το οποίο μπορούν να υπερηφανεύονται φέτος στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα.

Ο 16χρονος άσος συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή κινδύνου των «μπλαουγκράνα» στα παιχνίδια, έχοντας αναλάβει ηγετικό ρόλο στα πλάνα του Τσάβι και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η Μπαρτσελόνα. Ήδη στη Βαρκελώνη έχουν έτοιμο το νέο συμβόλαιο του νεαρού επιθετικού, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεσμεύεται έως το 2026. Το γεγονός ότι αποτελεί ακόμα... παιδάκι, δεν επιτρέπει στην Μπαρτσελόνα να προσφέρει νέο μεγάλο συμβόλαιο στον 16χρονο, ωστόσο αυτό αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων χρόνων.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo» η διοίκηση της Μπαρτσελόνα θα προσφέρει στον Γιαμάλ συμβόλαιο έως το 2030 μόλις εκείνος «πατήσει» τα 18 του, δηλαδή το 2024, με τις δύο πλευρές να τα έχουν ήδη βρει και να περιμένουν απλώς την πάροδο του χρόνου για να ρίξουν και τις τελικές υπογραφές.

🚨 Lamine Yamal is expected to sign a long-term contract at Barcelona when he turns 18. The deal will run until 2030! ✍️🇪🇸



(Source: @mundodeportivo ) pic.twitter.com/ntt8fc1jXk