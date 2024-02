Όπως μετέδωσε το Athletic, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμφωνήσει με τον Αλφόνσο Ντέιβις και τον έχει πείσει να μην ανανεώσει με την Μπάγερν Μονάχου, προκειμένου να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι.

Η ευτυχής κατάληξη του... σίριαλ του Κιλιάν Μπαπέ παραμένει προτεραιότητα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει πως οι Μερένγκες δεν ασχολούνται και με άλλες περιπτώσεις παικτών για την επόμενή τους ημέρα.

Στην κορυφή αυτών βρίσκεται ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου. Όπως μετέδωσε το Athletic, οι Μαδριλένοι πλέον έχουν «κλείσει» εντελώς τη συμφωνία τους με τον Καναδό αριστερό μπακ. Τα έχουν βρει σε όλα μαζί του, μετά από συνάντησή τους μέσα στον Φλεβάρη, και επί της ουσίας τον έχουν πείσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς.

Real Madrid and Alphonso Davies have reached a verbal agreement for the Bayern Munich left-back to join in 2024 or 2025.#RMCF | #FCBayern



More from @MarioCortegana and @honigstein