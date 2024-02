Στην Αλβανία και η Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε δοκιμαστικά στα Τίρανα μέσα στο καλοκαίρι

Με επικεφαλής τον Αλβάρο Αρμπελόα η Ρεάλ Μαδρίτης θα μεταβεί στην Αλβανία στα μέσα του Ιουνίου με σκοπό να δοκιμάσει νεαρούς ποδοσφαιριστές για τυχόν ένταξη τους στις ακαδημίες της ομάδας.

Η ανάπτυξη του αλβανικού ποδοσφαίρου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Οι γείτονες έχουν κάνει μεγάλα βήματα προόδου στον ποδοσφαιρικό τομέα, με την πρόκριση στο ερχόμενο Euro της Γερμανίας να είναι το τελευταίο αποδεικτικό.

Ήδη, από χθες ξεκίνησε το μεγάλο πρότζεκτ της Μάντσεστερ Σίτι στη χώρα. Η Dyrrah City άνοιξε χθες για πρώτη φορά τις πύλες της στα Τίρανα σε μια μεγάλη εκδήλωση όπου έδωσαν το «παρών» υπεύθυνοι των ακαδημιών της Σίτι στο Μάντσεστερ και άνθρωποι της αλβανικής κυβέρνησης με τους «πολίτες» να μιλάνε για τη σημαντικότητα του πρότζεκτ, ψάχνοντας τον... Αλβανό Φιλ Φόντεν μέσα από το συγκεκριμένο έργο.

Ένα αντίστοιχο μονοπάτι φαίνεται πως θα ακολουθήσει και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα δεν θα φτιάξει τη δική της ακαδημία στα Τίρανα, ωστόσο ανακοίνωσε ότι στις αρχές του καλοκαιριού θα διοργανώσει δοκιμαστικά στην Αλβανία με στόχο την εύρεση ταλέντων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στις βασικές ακαδημίες του συλλόγου.

Με επικεφαλής τον προπονητή των νέων της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, οι Μαδριλένοι θα ταξιδέψουν για ένα τετραήμερο στα Τίρανα για να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικά υψηλού επιπέδου, σε αγόρια και κορίτσια. Από τις 10 έως και τις 14 του Ιουνίου, οι άνθρωποι της Ρεάλ θα δοκιμάσουν νεαρούς Αλβανούς ποδοσφαιριστές, ευελπιστώντας να βρουν ένα...διαμάντι που θα είναι ικανό να ενταχθεί στις ακαδημίες της Βασίλισσας στη Μαδρίτη.

🇦🇱 Real Madrid Foundation are starting an educational football clinic program in Albania. pic.twitter.com/7oNbHcgJmn