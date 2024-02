Οι φανέλες με τα περισσότερα έσοδα: Στην κορυφή του κόσμου η Μπαρτσελόνα!

Τη φανέλα που αποφέρει τα περισσότερα έσοδα μέσω πωλήσεων κατέχει η Μπαρτσελόνα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο!

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και να τα βρίσκει σκούρα, ωστόσο το φίλαθλο κοινό της παγκοσμίως εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Τόσο μεγάλο που η φανέλα της Μπαρτσελόνα αποφέρει τα περισσότερα έσοδα σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω των πωλήσεων.

Στο νέο report της UEFA αναφορικά με τα έσοδα των ομάδων από τις φανέλες τους και τον εξοπλισμό ενδυμασίας που διαθέτουν, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην πρώτη θέση έχοντας βάλει μέχρι στιγμής στα ταμεία της το αστρονομικό ποσό των 179 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας αριθμός που αποδεικνύει ότι οι «μπλαουγκράνα» διαθέτουν τεράστιο φίλαθλο κοινό παγκοσμίως.

Στην 2η θέση βρίσκεται η μεγάλη αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης με έσοδα που φτάνουν στα 155 εκατομμύρια ευρώ, 24 λιγότερα από ότι η Μπαρτσελόνα δηλαδή. Την τριάδα κλείνει η Μπάγερν με το ποσό των 147 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Λίβερπουλ να βρίσκεται στην κορυφή της Premier League στη συγκεκριμένη λίστα με έσοδα στα 132 εκατομμύρια ευρώ.

1. Μπαρτσελόνα 179 εκατομμύρια ευρώ

2. Ρεάλ Μαδρίτης 155 εκατομμύρια ευρώ

3. Μπάγερν 147 εκατομμύρια ευρώ

4. Λίβερπουλ 132 εκατομμύρια ευρώ

5. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκατομμύρια ευρώ

6. Παρί Σεν Ζερμέν 97 εκατομμύρια ευρώ

7. Άρσεναλ 89 εκατομμύρια ευρώ

8. Τσέλσι 87 εκατομμύρια ευρώ

9. Γιουβέντους 74 εκατομμύρια ευρώ

10. Τότεναμ 74 εκατομμύρια ευρώ

❗| The clubs with the biggest earnings in Europe from jersey sales and merchandising as per UEFA Financial Report. #fcblive 👕🔵🔴 pic.twitter.com/oe1wA6hIgT