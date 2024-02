Ο νέος κανονισμός της μπλε κάρτας έδωσε την ευκαιρία στον Μεσούτ Οζίλ να... πικάρει την Ατλέτικο Μαδρίτης, μέσα από viral ανάρτηση στα social media.

Επανάσταση στο ποδόσφαιρο έρχεται να φέρει η ιδέα της μπλε κάρτας, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους διαιτητές να αποβάλλουν για δέκα λεπτά κάποιον ποδοσφαιριστή λόγω κυνικού φάουλ ή ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους ρέφερι.

Ο νέος κανονισμός αναμένεται να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα την Παρασκευή (9/2) από το αρμόδιο όργανο του ποδοσφαίρου (IFAB) και τα σχόλια πάνω στις επικείμενες αλλαγές... ποικίλουν.

Από τον ντόρο που έχει προκληθεί δεν έλειψε και ο Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος λόγω και του παρελθόντος του με τη Ρεάλ βρήκε ευκαιρία να... πικάρει την Ατλέτικο Μαδρίτης! Πιθανότατα με αφορμή τα παράπονα των Μερένγκες για περιπτώσεις πέναλτι που δεν καταλογίστηκαν ποτέ στο Derbi Madrileno, ο Γερμανός αστειεύτηκε στα social media με την Ατλέτικο στο στόχαστρο.

«Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ατλέτικο θα παίζει μόνο με έξι παίκτες;» ρώτησε ρητορικά ο Οζίλ μέσα από τον λογαριασμό του στα social media, με την ανάρτηση του να γίνεται γρήγορα viral.

So Atletico Madrid will only play with 6 players then? 🤔🟦 https://t.co/m3UPWz1k9n