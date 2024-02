Video – αποκάλυψη: «Ο Ρουμπιάλες είχε ασκήσει πιέσεις για να μην τιμωρηθεί ο Μπουσκέτς πριν από clasico!»

Βίντεο ντοκουμέντο επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της «El Confidencial» πως ο Σέρχιο Μπουσκέτς γλίτωσε από τιμωρία πριν από Clasico με παρέμβαση του προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας.

Από τον προηγούμενο Οκτώβριο ρεπορτάζ της «El Confidencial» είχε προκαλέσει ντόρο στην Ισπανία, αποκαλύπτοντας πως ο Σέρχιο Μπουσκέτς γλίτωσε ποινή τεσσάρων αγωνιστικών πριν από επικείμενο Clasico με παρέμβαση του τότε ηγέτη της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι λεπτομέρειες ήρθαν στην επιφάνεια μετά από κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου της RFEF, Άνα Μουνιόθ, πάνω στη συμφωνία της Ομοσπονδίας με τη Σαουδική Αραβία για τη διεξαγωγή του Super Cup Ισπανίας, σε ένα deal που βρίσκεται υπό έρευνα από τις ισπανικές Αρχές.

Κατά τη μαρτυρία της η Άνα Μουνιόθ αποκάλυψε παράλληλα και ένα ύποπτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Ρουμπιάλες, ο οποίος άσκησε πιέσεις προκειμένου ο Σέρχιο Μπουσκέτς να αποφύγει τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών και να αγωνιστεί κανονικά σε Clasico κόντρα στη Ρεάλ πίσω στο 2019.

Πλέον το ρεπορτάζ του ισπανικού Μέσου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά, με βίντεο της σχετικής μαρτυρίας να κυκλοφορούν στα social media.

«Ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε πειθαρχική διαδικασία εναντίον ενός παίκτη της Μπαρτσελόνα για μια δημόσια τοποθέτηση. Ο πρόεδρος Ρουμπιάλες μου ζήτησε να το αναβάλω στη γενική σύσκεψη που ήταν την επόμενη μέρα. Με προσέγγισε τόσο ο Ρουμπιάλες όσο και το στενό περιβάλλον του και μου είπε ότι ''θες με πυροβολήσεις στο πόδι; Ποια είσαι εσύ που θα κινηθείς πειθαρχικά εναντίον ποδοσφαιριστή;''.

Δεν πίστευα στα αυτιά μου γιατί ήταν μια τυπική διαδικασία και γίνεται κάθε εβδομάδα. Ο πρόεδρος Ρουμπιάλες μου είπε λίγες μέρες αργότερα ότι θα διεξαγόταν το Clasico στο πρωτάθλημα και ο παίκτης θα μπορούσε να τιμωρηθεί μέχρι και τέσσερις αγωνιστικές. Τότε του είπα ''και ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το φυσιολογικό. Ό,τι αποφασίσει η Επιτροπή''. Το σχόλιό μου προκάλεσε μια διαμάχη μπροστά στον κύκλο του.

Όταν της ζήτησαν να αποκαλύψει την ταυτότητα του ποδοσφαιριστή, η Μουνιόθ απάντησε πως: «Ήταν Clasico για τη La Liga και ο παίκτης ήταν ο Σέρχιο Μπουσκέτς».

🚨 BREAKING: Rubiales and @rfef STOPPED disciplinary actions against Busquets to ensure he doesn't miss El Clásico. All on tape. Absolute scandal!pic.twitter.com/fCGp0q4WAe