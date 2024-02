Εκτός από το μπέρδεμα με το ακυρωθέν γκολ, η καταλανική ομάδα χάνει τους Γιανγκέλ Ερέρα και Μπλιντ, καθώς και τον προπονητή της, για την αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Δεν ήταν μόνο το ακυρωθέν γκολ του Γιανγκέλ Ερέρα, το οποίο εμπόδισε τη Τζιρόνα να νικήσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και να ανακτήσει έστω προσωρινά την πρωτιά στη La Liga (εν αναμονή του ντέρμπι της Μαδρίτης) αλλά και οι συνέπειες άλλων αμφισβητούμενων φάσεων που κάνουν έξαλλους τους Καταλανούς. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για κάποιες κάρτες που στερούν στην ομάδα δύο παίκτες και τον προπονητή της στο προσεχές παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Εκτός μεγάλης έκπληξης στις αποφάσεις των διαφόρων επιτροπών, ούτε ο Γιανγκέλ Ερέρα ούτε ο Μπλιντ θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο «Chamartín». Και οι δύο είδαν κίτρινη κάρτα , έφτασαν τις 5 και θα απουσιάσουν από το κρίσιμο ματς με τη «βασίλισσα», ενώ ούτε ο Μίτσελ θα βρίσκεται στον πάγκο μετά την αποβολή του με απευθείας κόκκινη.

Η κάρτα που είδε ο Βενεζουελάνος ήρθε στο 88ο λεπτό όταν έκοψε μια αντεπίθεση της Ρεάλ Σοσιεδάδ . «Για απερίσκεπτο χτύπημα αντιπάλου στη διαμάχη για την μπάλα», έγραψε στα πρακτικά ο Χιλ Μανθάνο.

Στην περίπτωση του Μπλιντ, ο διαιτητής δήλωσε τα εξής: «Μόλις τελείωσε ο αγώνας, του έδειξακίτρινη κάρτα επειδή απευθύνθηκε επανειλημμένα σε μένα κάνοντας τεχνικές παρατηρήσεις».

Όπως αποκάλυψε ο Μίτσελ, σε συνέντευξη Τύπου, ο κεντρικός αμυντικός «ρώτησε στα αγγλικά γιατί πρόσθεσε μόνο δύο λεπτά έξτρα χρόνου. Η αποβολή είναι υπερβολική».

Όσον αφορά στην κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο προπονητής της Τζιρόνα, αυτή ήρθε στο 88ο λεπτό «για έξοδο από την τεχνική περιοχή διαμαρτυρόμενος επανειλημμένα για μία από τις αποφάσεις μου με εμφανείς χειρονομίες».

Ο Μίτσελ διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ πάνω στον Σαβίνιο. «Διαμαρτυρήθηκα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά φυσικά πρόκειται για φάουλ. Δεν έδειξα ασέβεια σε κανέναν και πήρα μια αποβολή που με θυμώνει πολύ», δήλωσε μετά ο προπονητής.

Ένα άλλο θέμα για το οποίο διαμαρτύρονται οι Καταλανοί ήταν η ακύρωση του γκολ του Γιανγκέλ Ερέρα. Η κεφαλιά του στα δίχτυα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του Σαβίνιο που είχε προηγηθεί 37 δευτερόλεπτα νωρίτερα και στο οποίο είχαν μεσολαβήσει και άλλες φάσεις/επιθέσεις. Ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ. Έτσι το εξήγησε ο Μίτσελ: «Τρεις φάσεις με αλλαγή κατοχής. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για λάθος του VAR. Αν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη φάση το VAR δεν θα έπρεπε να επέμβει».

Here is the clip of the disallowed Girona goal, the call was for the initial long ball to Savio who was in an offside position. 🇧🇷🇻🇪 pic.twitter.com/hWnjLisyd1 https://t.co/2CCoNoCrNF

Michel Sanchez on Girona’s disallowed goal against Real Sociedad:



"I think everyone saw the goal. Three plays happened with a change of possession. I think it is clear that it is a VAR error."

pic.twitter.com/NH1gpCdpyl