Ο Ζοάο Φέλιξ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ακόμα ένα όνομα έρχεται να προστεθεί στο ιατρικό δελτίο της Μπαρτσελόνα. Μετά τους Γκάβι, Μπαλντέ, Αλόνσο, Μαρτίνεθ, Ραφίνια, Ρομπέρτο και Τερ Στέγκεν έρχεται να προστεθεί στη λίστα το όνομα του Ζοάο Φέλιξ.

Όπως έκαναν γνωστό οι Μπλαουγκράνα ο Πορτογάλο επιθετικός τραυματίστηκε στον σύνδεσμο του δεξιού του αστραγάλου στην προπόνηση της Τρίτης (30/1) και θα μείνει εκτός δράσης μέχρι νεοτέρας. Ο Φέλιξ αναμένεται να απουσιάσει τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες, ενώ υπάρχει η ανησυχία πως η απουσία του μπορεί να φτάσει τον ένα μήνα. Όπως είναι προφανές η διαθεσιμότητα του για το παιχνίδι με τη Νάπολι για τους «16» του Champions League φαντάζει δύσκολη.

Ο 24χρονος επιθετικός μετράει στην πρώτη του σεζόν στη Βαρκελώνη επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 28 εμφανίσεις.

MEDICAL NEWS ❗️



In training on Tuesday morning the first team player João Félix sprained a ligament in his right ankle. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/9S8KYDSQLK