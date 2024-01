Γκουαρδιόλα: «Η πίεση που αισθάνεσαι στη Μπαρτσελόνα είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή από οπουδήποτε αλλού»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε την απόφαση του Τσάβι να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν και αναφέρθηκε στην πίεση που βαραίνει τον εκάστοτε τεχνικό των Μπλαουγκράνα.

Η εποχή του Τσάβι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα θα τελειώσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως έκανε γνωστό ο Ισπανός σκοεπεύει να «σπάσει» το συμβόλαιο που έχει μέχρι το 2025, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από το κλαμπ στο τέλος της σεζόν.

Ένας άνθρωπος που ξέρει όσο λίγοι τι εστί Μπαρτσελόνα και πόσο μάλλον το «βάρος» που υπάρχει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, o οποίος παρουσιάζεται ως το μεγάλο όνειρο του Ζουάν Λαπόρτα. Ο άλλοτε προπονητής των Καταλανών και νυν της Μάντσεστερ Σίτι σχολίασε την απόφαση του Τσάβι, τον οποίο κατανόησε πλήρως.

«Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την πίεση που έχουμε στην Αγγλία με την Ισπανία, σύμφωνα με την εμπειρία μου. Είναι χίλιες φορές πιο σκληρή εκεί. Έξι συνεντεύξεις Τύπου την εβδομάδα, πολλά παιχνίδια. Η πίεση που αισθάνεσαι στην Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να συγκριθεί πουθενά αλλού», ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Θυμίζουμε πως ο Καταλανός κόουτς ήταν στην Μπάρτσα την τετραετία 2008-12, κατά πολλούς δημιούργησε την καλύτερη version στην ιστορία της ομάδας και κατέκτησε 14 τρόπαια, εκ των οποίων δυο Champions League και τρία πρωταθλήματα.

"The pressure you feel in Barcelona is not comparable to any other club."



