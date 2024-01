Σίγουρος ότι ο Τσάβι θα παλέψει μέχρι τέλους για την Μπαρτσελόνα δήλωσε ο Λαπόρτα μετά την απόφαση του Καταλανού να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» στο τέλος της σεζόν.

Παρελθόν θα αποτελέσει ο Τσάβι από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Με δηλώσεις που έκανε μετά τη βαριά ήττα από τη Βιγιαρεάλ μέσα στη Βαρκελώνη, ο Καταλανός γνωστοποίησε ότι διανύει την τελευταία του σεζόν στους «μπλαουγκράνα» καθώς έχει ήδη αποφασίσει την αποχώρηση του μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του Τσάβι να ανακοινώσει την απόφαση του να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν ο Τζουάν Λαπόρτα κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα τελευταία γεγονότα. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα τόνισε ότι δέχτηκε την απόφαση του Τσάβι και δήλωσε σίγουρος ότι ο Καταλανός και το τεχνικό του σταφ θα δώσουν τα πάντα μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Δέχομαι την κατάσταση και την αποχώρηση του Τσάβι στο τέλος της σεζόν. Δέχτηκα την απόφαση του επειδή είναι θρύλος της ομάδας. Είμαι σίγουρος στην αφοσίωση του Τσάβι και στο σταφ του μέχρι το τέλος της σεζόν», δήλωσε ο Καταλανός.

