Τις διαπραγματεύσεις με το περιβάλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ φέρεται να άνοιξε η Ρεάλ Μαδρίτης όπως υποστηρίζουν στην Ισπανία.

Έτοιμη να «χτυπήσει» και επίσημα την υπόθεση του Έρλινγκ Χάαλαντ φαίνεται πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η Βασίλισσα έχει ανοιχτό «μέτωπο» με τον Νορβηγό killer της Μάντσεστερ Σίτι και θέλει να κρατήσει επαφή με το περιβάλλον του με φόντο το μέλλον. Όπως αναφέρει η «Cadena SER» η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ανοίξει ήδη τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του 24χρονου σέντερ φορ, θέλοντας να τον έχει... έτοιμο σε περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση του στο μέλλον.

Οι άνθρωποι της Ρεάλ δεν εξετάζουν να κινηθούν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ωστόσο θέλουν να έχουν ανοιχτό το «παράθυρο» για τον Νορβηγό σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει κρούση στο μέλλον. Μάλιστα ο λόγος που φέρεται να έχουν γίνει οι πρώτες επαφές, είναι για να αποκτηθεί με λιγότερα από 200 εκατομμύρια, καθώς το συγκεκριμένο ποσό φέρεται να έχει μπει στην ειδική ρήτρα του Χάαλαντ στο συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Σίτι.

