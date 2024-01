Τόσο ο προπονητής, όσο και ο αρχηγός της Λας Πάλμας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το πέναλτι που δόθηκε στην Μπαρτσελόνα στην «εκπνοή» και της έδωσε τελικά τη νίκη στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Με πέναλτι - γκολ του Ιλκάι Γκιντογκάν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπαρτσελόνα «απέδρασε» με νίκη - ανατροπή από την έδρα της Λας Πάλμας (2-1) και έμεινε μόνη τρίτη στην La Liga, στο -7 από την κορυφή.

Ο αρχηγός της Λας Πάλμας, Κιριάν Ροντρίγκες, καταφέρθηκε εναντίον του VAR για την απόφαση να δώσει το πέναλτι στην Μπάρτσα. «Θα σιωπήσω, δεν θα πω τι σκέφτομαι, ελπίζω να δώσουν όλα τα ηχητικά [από το VAR] από εδώ και πέρα γιατί δεν είναι φυσιολογικό», τόνισε συγκεκριμένα.

Las Palmas’s Kirian Rodriguez on the penalty call for Barcelona:



"I'm not going to say what I think. I hope the audios come out because it's not normal. Let's use the regulations the same for everyone."



[@MovistarFutbol]pic.twitter.com/AS0qrabGD8