Τσάβι για Χάαλαντ και Μπαπέ: «Δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά αυτούς τους παίκτες»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, ξεκαθάρισε πως οι Καταλανοί δεν πρόκειται να κινηθούν για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ ή του Κιλιάν Μπαπέ, καθώς οικονομικά είναι αδύνατον όπως τόνισε.

«Δεν γίνεται να σκεφτούμε τον Χάαλαντ ή τον Μπαπέ για να έρθουν τώρα στην Μπαρτσελόνα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά αυτούς τους παίκτες, δυστυχώς», είπε αρχικά και πρόσθεσε όσον αφορά το υπάρχον ρόστερ:



«Είμαι ευχαριστημένος με τους παίκτες που έχω. Πρέπει να φτάσουμε στο καλύτερό μας επίπεδο καθώς σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να είμαστε πάντα σε κορυφαίο επίπεδο».

🔵🔴 Xavi: “Haaland or Mbappé? We can’t think of Haaland or Mbappé to join Barça now. We can’t afford these players, unfortunately”.



“I’m happy with the players I have. We need to reach our best level as at this club we need to be always at top level”. pic.twitter.com/bxVcASKI1T