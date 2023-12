Πυρά Κελαϊφί σε Πέρεθ: «Παράξενο να μιλάει για τη Super League με τόσα τρόπαια της UEFA πίσω του»

Η Παρί είναι κατά της δημιουργίας της European Super League, με τον πρόεδρο της, Νασέρ Αλ Κελαΐφί, να επιτίθεται στον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Παρί Σεν Ζερμέν είναι εδώ και καιρό κατά της ιδέας δημιουργίας της European Super League, με τον προεδρό της, Νασέρ Αλ Κελαΐφί, να ρίχνει πυρά εναντίον του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Μιλούν για ελευθερία, αλλά προωθούν μια κλειστή διοργάνωση. Έχει γίνει τόσος πολύς θόρυβος γύρω από την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Το βλέπουν σαν νίκη τους, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Αυτή η απόφαση δεν αφορά απευθείας την European Super League. Είναι παράξενο να βλέπεις κάποιον να μιλάει υπέρ της Super League ενώ έχει όλα αυτά τα τρόπαια της UEFA πίσω του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων για εκείνον των Μερένγκες.

🚨🚨🎙️| Nasser Al Khelaifi hits back at Florentino Pérez by saying:



"It’s strange to talk about the Super League with the UEFA Champions League trophies behind you.” 👀 pic.twitter.com/AKTz6sCPK2