Ατλέτικο Μαδρίτης: «Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια δε θέλει την European Super League»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις συλλόγων μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Ε.Ε. υπέρ της European Super League στη «μάχη» με τις UEFA και FIFA, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να τίθεται ανοικτά ενάντια σε μια νέας μορφής ποδοσφαιρική διοργάνωση των ελίτ.

Δεν σταματούν οι αντιδράσεις στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. να δικαιώσει την European Super League στην κόντρα τις με τις UEFA και FIFA.

Ήδη, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ και ο επικεφαλής της Μπαρτσελόνα Τζουάν Λαπόρτα έχουν ήδη σχολιάσει αυτή την εξέλιξη - ορόσημο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκφράζοντας όπως ήταν αναμενόμενο την ικανοποίησή τους.

Το φιλόδοξο σχέδιο των δύο ισχυρών ανδρών του ισπανικού ποδοσφαίρου είναι πια πιο κοντά από ποτέ.

Ο τρίτος μεγάλος του ισπανικού ποδοσφαίρου όμως, η Ατλέτικο Μαδρίτης, έσπευσε να σχολιάσει με τη σειρά της την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκφράσει την αντίθεσή της σε μια κλειστή λίγκα ισχυρών.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, αφού ανέλυσε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να αναφέρει τα εξής:

1. Το ψήφισμα σχετικά με το πλαίσιο προηγούμενης έγκρισης για άλλες διοργανώσεις αναφέρεται σε παλιό καταστατικό της UEFA που είχε ήδη τροποποιηθεί τον Ιούνιο του 2022.

2. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ομίλων (ECA) και η UEFA έχουν δημιουργήσει μια εταιρική σχέση που καθιστά άνευ σημασίας την άποψη ότι η UEFA είναι μονοπώλιο, καθώς οι σύλλογοι, δυνάμει των συμφωνιών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο αυτής της κοινής εταιρικής σχέσης («κοινοπραξία»), αποφασίζουν 50% στους οποίους πωλούνται τα χορηγικά και τηλεοπτικά δικαιώματα και η διανομή των εν λόγω εσόδων, καθώς και οι μορφές του διαγωνισμού.

3. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια δεν θέλει την European Super League. Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία (εκτός από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα) κλπ. Δεν θέλουν τη Super League. Είμαστε υπέρ της προστασίας της μεγάλης οικογένειας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, της προστασίας των εγχώριων πρωταθλημάτων και μέσω αυτών, της πρόκρισης για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στον αγωνιστικό χώρο κάθε σεζόν.

