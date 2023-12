Στη λίστα με τους τραυματίες της Μπαρτσελόνα επέστρεψε ο Πέδρι, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα από την προπόνηση και αναμένεται να μείνει εκτός για δυο με τρεις εβδομάδες.

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνεται η χρονιά για τον Πέδρι. Ο Ισπανός μέσος αποκόμισε ακόμα έναν μυϊκό τραυματισμό στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα και δεδομένα θα χάσει το τελευταίο ματς της σεζόν κόντρα στην Αλμερία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τον θέτουν εκτός για τις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες.

Οι Μπλαουγκράνα επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του νεαρού χαφ, ο οποίος μέσα στη σεζόν είχε ταλαιπωρηθεί από νέο μυϊκό θέμα που τον είχε αφήσει εκτός πλάνων του Τσάβι για δυο μήνες.

Αν και ο νέος τραυματισμός δεν είναι τόσο σοβαρός στη Μπαρτσελόνα προβληματίζονται από τα διαρκή προβλήματα που παρουσιάζονται για τον Πέδρι, συνήθως μυϊκής φύσεως.

Πλέον ο Ισπανός θεωρείται αμφίβολος και για το πρώτο ματς της νέας χρονιάς κόντρα στη Λας Πάλμας, ενώ δεδομένα θα απουσιάσει από τον αγώνα κόντρα στην Αλμερία και από το φιλικό κόντρα στην Αμέρικα στις ΗΠΑ.

LATEST NEWS | At this morning's training session, the first team player Pedri suffered a knock that resulted in a minor muscle injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Ml1MjCANYp