Σε συνέντευξή της, η σύζυγος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έδωσε στοιχεία που φωτίζουν το μέλλον του επιθετικού στη Μπαρτσελόνα.

Βρίσκεται ο Λεβαντόφσκι στην πόρτα της εξόδου της Μπαρτσελόνα;

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έγινε γνωστό πως ο Τσάβι είχε αποφασίσει να αφήσει εκτός αποστολής τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για το παιχνίδι με την Αντβέρπ, ωστόσο ένα τηλεφώνημα του Τζουάν Λαπόρτα φέρεται να άλλαξε τα δεδομένα.

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα αναφέρουν στη Βαρκελώνη, ο Λαπόρτα τηλεφώνησε αμέσως στον Τσάβι μόλις διάβασε τα ονόματα της αποστολής. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ζήτησε να μπουν και τα τρία «αστέρια» στο αεροπλάνο για Βέλγιο, καθώς ζήτησε να παραδοθεί ένα «μήνυμα» προς όλους τους ποδοσφαιριστές, λόγω της κακής αγωνιστικής κατάστασης του τελευταίου διαστήματος.

Ο Πολωνός επιθετικός τελικώς αγωνίστηκε συνεχίζοντας τις κακές εμφανίσεις.

Μεγάλος αρχιτέκτονας του τίτλου της Μπαρτσελόνα στη Liga και πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, ο Πολωνός striker έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με τα «μπλαουγκράνα», αλλά φέτος, ο πρώην σκόρερ της Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πολύ μακριά από τον καλο του εαυτό.

Λιγότερο αποτελεσματικός από ό,τι συνήθως σύμβολο των σημερινών επιθετικών δυσκολιών των Καταλανών, τις τελευταίες εβδομάδες, ο 35χρονος άσος έχει συνολικά σκοράρει 9 γκολ σε 19 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Κατά συνέπεια το μέλλον του στην Ισπανία είναι επίκαιρο.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες για τον ίδιο που αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να τον αφήσει να φύγει αν δεν διόρθωνε την κατάσταση, ειδικά από τη στιγμή που ο μισθός του αποτελεί βάρος στα οικονομικά της.

Ο πολύπειρος διεθνής έχει συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 206 και φυσικά από πλευράς του δεν υπάρχει διάθεση να το «σπάσει». Σύμφωνα με τα λόγια της συζύγου του, η οικογένειά τους είναι ευτυχισμένη στη Βαρκελώνη και κάνει πλάνα για το μέλλον της στην πόλη.

«Εδώ και αρκετούς μήνες εργάζομαι για να ανοίξω ένα γυμναστήριο και μια σχολή χορού στη Βαρκελώνη. Αν και εξακολουθώ να διευθύνω επιχειρήσεις στην Πολωνία, πηγαίνω εκεί πλέον λιγότερο συχνά. Πρέπει να προγραμματίζω τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις έτσι ώστε να μην επηρεάζουν την οικογενειακή μου ζωή... Μετά τη μετακόμιση στη Βαρκελώνη, άλλαξα την οπτική μου για τη ζωή. Άρχισα να την εκτιμώ περισσότερο και να την απολαμβάνω. Οι Καταλανοί μου έμαθαν ότι υπάρχει μόνο μία ζωή και ότι αξίζει να τη ζεις», δήλωσε η Άννα Λεβαντόφσκα σε συνέντευξή της στο Onet.

Anna Lewandowska (Lewy's partner): "When we lived in Munich, I was completely absorbed in work. I was getting into a kind of whirlwind and sometimes I wondered why I did that. Robert also asked me that question. After moving to Barcelona, I changed my way of seeing life. I began… pic.twitter.com/lytySSZtUu