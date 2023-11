Σε δύσκολη θέση θα βρεθεί ο Τσάβι εάν η Μπαρτσελόνα δεν κάνει το καθήκον της απέναντι στην Πόρτο...

Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων σε ένα ακόμα παιχνίδι, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, χάνοντας περισσότερο έδαφος στη μάχη του τίτλου της La Liga. Οι «μπλαουγκράνα» δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την εικόνα τους ούτε μετά από τη διακοπή, με το σύνολο του Τσάβι να παρουσιάζεται ανέτοιμη και χωρίς ιδέες, σε ένα must win παιχνίδι.

Μπορεί ο Τζουάν Λαπόρτα να δηλώνει συνεχώς ότι εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τον Τσάβι, ωστόσο τα Μέσα της Βαρκελώνης αποκαλύπτουν ότι η θέση του Καταλανού στον πάγκο της ομάδας δεν είναι τόσο σίγουρη όσο θέλουν να δείχνουν προς τα έξω οι «μπλαουγκράνα». Σύμφωνα με την «Diario AS», ο Τσάβι καλείται να δώσει απαντήσεις και μάλιστα πολύ άμεσα, καθώς σε περίπτωση γκέλας κόντρα στην Πόρτο, τότε θα μπει σε μεγάλους μπελάδες, όσον αφορά το μέλλον του.

Το παιχνίδι με την Πόρτο αναμένεται να «παίξει» καταλυτικό ρόλο για το μέλλον του Τσάβι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, καθώς οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στους «16» του Champions League, καθώς σε περίπτωση ήττας, οι «μπλαουγκράνα» θα μπουν σε περιπέτειες...

🚨 Xavi knows that his job will be in danger if Barcelona don't win against Porto tomorrow.



(Source: @fansjavimiguel) pic.twitter.com/awgRxrYxyC