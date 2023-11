Στην ομαδική φωτογραφία με τον αρχικό σχηματισμό της ομάδας, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα άφησαν χώρο για τον Ανδαλουσιανό μέσο στην κάτω σειρά, όπου συνήθως βρίσκεται όταν αγωνίζεται.

Οι συμπαίκτες του Γκάβι δεν μπόρεσαν να του αποδώσουν στο «Βαγιέκας» την τιμή που όλοι ήθελαν, τη νίκη δηλαδή κόντρα στη Ράγιο, όμως πριν από το παιχνίδι φρόντισαν να του δείξουν ότι τον έχουν στο μυαλό τους και περιμένουν να αναρρώσει και να βρεθεί και πάλι στην ομάδα.

Ο 19χρονος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την προσεχή Τρίτη (28/11) μετά την πλήρη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο και τον συνακόλουθο τραυματισμό στον μηνίσκο, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για τον συμπαίκτη τους, οι «Μπλαουγκράνα» προσπάθησαν να το δείξουν την στήριξή τους.

Πριν από το παιχνίδι υπήρξαν δύο λεπτομέρειες που κάνουν ξεκάθαρη την αγάπη που τρέφουν όλοι για τον νεαρό μεσοεπιθετικό.Η μία, πολύ εμφανής, ήταν το μήνυμα στη φανέλα που εμφανίστηκε πριν από τον αγώνα: Estem amb tu, Gavi, δηλαδή Είμαστε μαζί σου, Γκάβι. Αλλά μια άλλη εκδήλωση αγάπης πέρασε πιο απαρατήρητη. Στον αρχικό σχηματισμό, για την ομαδική φωτογραφία, υπήρξε ένα μεγάλο κενό μεταξύ του Λαμίν Γιαμάλ και του Φεράν Τόρες στην κάτω σειρά, ακριβώς στη μέση. Είναι η περιοχή, όπου συνήθως βρίσκεται εκείνος!

🔵🔴 “Estem amb tu, Gavi”.



“We are with you, Gavi”, the message from Barça team for the Spanish midfielder. pic.twitter.com/x97FLyXqLX