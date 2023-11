Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» για τον Τσάβι, καθώς νοκ άουτ από το παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο τέθηκε ο Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν.

Συνεχίζουν τα προβλήματα για τον Τσάβι και την Μπαρτσελόνα, λίγα 24ωρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκάβι ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, νοκ άουτ τέθηκε ο Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν από το ερχόμενο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Όπως αποκαλύπτει η «Mundo Deportivo», ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» έδωσε το «παρών» σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ωστόσο δεν προπονήθηκε, καθώς οι ενοχλήσεις που έχει στη μέση δεν του το επέτρεψαν.

Έτσι, ο Γερμανός τερματοφύλακας δεν θα δώσει το «παρών» στην αυριανή αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ράγιο, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του και στο παιχνίδι με την Πόρτο για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

❗️Ter Stegen will not play against Rayo. He is out.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/3E8X2iBo2l