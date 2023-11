Ο Τσάβι φέρεται να επικοινώνησε ήδη με τον Γκάβι μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο 19χρονος. Ο Καταλανός προπονητής έχει σαν... παιδί του τον 19χρονο, καθώς είναι και ο καταλληλότερος άνθρωπος για τον Ισπανό μέσο, σε αυτό το δύσκολο διάστημα που έχει μπροστά του.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γκάβι στο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας με την αντίστοιχη της Γεωργίας. Σε ένα από τα πιο αδιάφορα παιχνίδια της χθεσινής βραδιάς των προκριματικών του Euro, ο Γκάβι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο δεξί του γόνατο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο 19χρονος αστέρας έχει «διαλύσει» τον χιαστό του.

Όπως τονίζουν οι Ισπανοί, ο Γκάβι έχει υποστεί ολική ρήξη στο δεξί γόνατο και μέσα στη μέρα η Μπαρτσελόνα αναμένεται να γνωστοποιήσει την είδηση. Μια εξέλιξη που ανατρέπει εντελώς τα δεδομένα για τους «μπλαουγκράνα», καθώς τον τελευταίο χρόνο ειδικά, ο Γκάβι είναι ο πιο σταθερός ποδοσφαιριστής της ομάδας, καθώς στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα άπαντες πιστεύουν ότι ο 19χρονος είναι «η ψυχή» του κλαμπ, αντιπροσωπεύοντας καλύτερα από κάθε άλλον τον σύλλογο, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων.

Ο Γκάβι αναμένεται να απουσιάσει για τουλάχιστον έξι μήνες, με το διάστημα αποχής του να ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τους εννιά μήνες. Μάλιστα, αμέσως μετά τον τραυματισμό, ο Τσάβι επικοινώνησε με τον 19χρονο, όπως αναφέρουν οι Καταλανοί, δείχνοντας του έτσι τη στήριξη του.

🚨| Info: Xavi spoke with Gavi yesterday. He is devastated and it was also sad news for the coach because for him Gavi is a different player. Today the news about torn ACL will be officially confirmed. Out around 7 months. [@shlugassi] #fcblive pic.twitter.com/OnvdDxRDo5 — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 20, 2023

Δεν αποτελεί ωστόσο μυστικό, ότι για τον Τσάβι, ο Γκάβι δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής. Ο 43χρονος έχει μια πολύ δυνατή σχέση με τον Γκάβι, καθώς τον έχει σαν δικό του... παιδί. Ο 19χρονος αποτελεί βαρόμετρο για τους «μπλαουγκράνα» και η απουσία του αναμένεται να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα και να στοιχίσει σημαντικά.

‼️3am aterriza Gavi en Barcelona para pasar pruebas médicas



Le acompaña Luque (RFEF) y le esperaban en la terminal su agente, De la Peña y miembros de seguridad y comunicación del Barça #fcblive pic.twitter.com/1xds8LIO9J — Víctor Navarro (@victor_nahe) November 20, 2023

Ο Τσάβι ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως γίνεται το comeback

Ο Τσάβι ωστόσο είναι ο καταλληλότερος για να τον βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που έχει μπροστά του ο Γκάβι. Η ρήξη του χιαστού, θεωρείται ο σοβαρότερος τραυματισμός που μπορεί να υποστεί ένας ποδοσφαιριστής.

🇪🇸 Gavi: “Xavi always trusts me and gives me advice. I will always be grateful to him.” pic.twitter.com/FgshvFe2bP — infosfcb 𝕏 (@infosfcb) November 18, 2023

Ο χρόνος ανάρρωσης εκτιμάται τουλάχιστον στους έξι μήνες, ωστόσο παρότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν κατάφεραν ποτέ να επανέλθουν πλήρως, είναι αρκετές.

Ο 19χρονος έχει ωστόσο στο πλευρό του, ένας άνθρωπο που τα κατάφερε. Το 2005, ο Τσάβι υπέστη ολική ρήξη στον χιαστό του δεξιού του γονάτου. Ο Καταλανός ωστόσο δούλεψε σκληρά και επανήλθε καλύτερος από ποτέ, έχοντας κομβικό ρόλο στη χρυσή εποχή των «μπλαουγκράνα».

trying to make myself feel better by remembering how gavi is known for resembling xavi, one of the players who recovered completely from acl pic.twitter.com/gPYrAKpz2V November 19, 2023

Ο Γκάβι έχει σίγουρα μπροστά του ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι η ψυχολογική του κατάσταση ήταν στα... τάρταρα, καθώς κανείς δεν κατάφερε να τον προτρέψει να σταματήσει το κλάμα. Ο 19χρονος ωστόσο έχει αποδείξει ότι είναι ένας «πολεμιστής», παρότι «πατάει» μόλις στα 19 του έτη και με τον Τσάβι στο πλευρό του μπορεί να καταφέρει και να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ.