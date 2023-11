Ο τραυματισμός του Γκάβι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, με τα Μέσα της χώρας να τονίζουν ότι οι «μπλαουγκράνα» σκέφτονται σοβαρά να οδηγήσουν στα άκρα τις σχέσεις τους με την ομοσπονδία.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Γκάβι στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γεωργία. Ένα εντελώς αδιάφορο παιχνίδι, καθώς και οι δυο ομάδες γνώριζαν τη μοίρα τους πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, Ντε Λα Φουέντε, επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού, στον Γκάβι, σε ένα ακόμα παιχνίδι. Πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση, επικρατούσε μια έντονη γκρίνια στη Βαρκελώνη, καθώς άπαντες προσπαθούσαν να καταλάβουν τον λόγο για τον οποίο ο 19χρονος δεν ξεκουράστηκε σε ένα παιχνίδι χωρίς καμία απολύτως σημασία.

Η μοίρα «έπαιξε» στον Γκάβι πολύ άσχημο παιχνίδι, καθώς στο πρώτο ημίχρονο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο γόνατο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί ολική ρήξη στο δεξί του γόνατο.

Μια εξέλιξη που έχει εξοργίσει τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα μάλιστα με την «Diario AS», οι «μπλαουγκράνα» σκέφτονται σοβαρά να οδηγήσουν στα άκρα τις σχέσεις τους με την ομοσπονδία της Ισπανίας, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταγγείλουν την RFEF.

❗️It remains to be seen if Barcelona finally makes a formal complaint to the RFEF for Gavi's injury or Joan Laporta himself conveys the club's enormous discomfort with those responsible for the Spanish national team.



There is enormous anger at the club with coach de la Fuente… pic.twitter.com/TRwP10CNYj