Ρεάλ Σοσιεδάδ: Με πυξίδα την ταυτότητα και όπλο την απόλυτη πίστη στην ακαδημία

Μια ομάδα που κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο και τα δικά της παιδιά. Πώς η Ρεάλ Σοσιεδάδ έφτασε να ονειρεύεται και να ενθουσιάζει, παραμένοντας πιστή στο πλάνο και τις αρχές της.

Ξεπροβάλλει κάπου ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση και την - εξίσου πυκνή - ομίχλη που συχνά κάνει την εμφάνισή της στα περίχωρα του Σαν Σεμπαστιάν. Σαν παλλόμενη καρδιά ενός ολόκληρου συλλόγου. Άλλωστε το περίφημο προπονητικό κέντρο Θουμπιέτα είναι εδώ και δεκαετίες άρρηκτα συνδεδεμένο με την ίδια την ύπαρξη της Ρεάλ Σοσιεδάδ, με ολόκληρη την Γκιπούθκοα, τη βαμμένη άσπρη και μπλε επαρχία της Χώρας των Βάσκων.

Το... παραδέχθηκε εξάλλου και ο ίδιος ο σύλλογος πριν μερικά χρόνια, στην προσπάθειά του να μιλήσει για την ξεχωριστή δουλειά που γίνεται πίσω από τα τείχη του Θουμπιέτα. «Made in Gipuzkoa: Ένας τρόπος να είσαι και να κάνεις», ονομάζεται το βιβλίο που η Λα Ρεάλ αφιέρωσε στα μυστικά της λειτουργίας της ακαδημίας της. Τα ίδια μυστικά που την έχουν φέρει να κάνει... πλάκα στο Champions League και να ονειρεύεται στην Ισπανία. Μα κυρίως να δείχνει καλύτερη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο, γεμάτη από τα - αληθινά - δικά της παιδιά, να ταξιδεύει στα αστέρια με μοναδική πυξίδα την ταυτότητα και την ακαδημία της.

«Σχεδόν όλοι σε αυτή την ομάδα, από τους παίκτες μέχρι και τους προπονητές, έχουν υπάρξει παιδιά στο Θουμπιέτα», έγραψε πριν μερικά χρόνια για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το Cano Football. Φράση διαχρονική, αφού αυτή η συνθήκη αποτελεί σταθερά για τη Λα Ρεάλ. Και η φετινή σεζόν δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σε κανέναν τομέα.

Ο Ιμανιόλ Αλγκουαθίλ γεννήθηκε στην Γκιπούοθκα και μεγάλωσε στην ακαδημία της Σοσιεδάδ. Έπαιξε στην πρώτη ομάδα κι όταν, αφού αποσύρθηκε, αποφάσισε πως θα βαδίσει το μονοπάτι της προπονητικής, ξεκίνησε να από τα τσικό των Τσούρι-Ουρντίν, ανεβαίνοντας σταδιακά τα κλιμάκιά τους. Μέχρι που το 2018 έγινε πρώτος προπονητής στον σύλλογο της ζωής του και πλέον έχει κλείσει πέντε γεμάτα χρόνιας απόλυτης στήριξης και εμπιστοσύνης. Και παρόμοια πορεία ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφουν πολλοί από τους ποδοσφαιριστές του.

Η δική του Λα Ρεάλ μαγνήτισε περισσότερο από κάθε άλλη φορά φέτος τα βλέμματα σε εκείνη την εκκωφαντική εμφάνισή της κόντρα στην Μπενφίκα στο Champions League. Οι Βάσκοι - παρ'ότι εν τέλει επικράτησαν μόνο με 3-1 - έκαναν τους Αετούς πραγματικά έρμαια των διαθέσεών τους. Και το κατάφεραν με τα δικά τους παιδιά.

Ελουστόντο, Θουμπέλδια, Λε Νορμάν, Μουνιόθ, Θουμπιμέντι, Οϊαρθάμπαλ, Μπαρενετσέα. Οι επτά εκείνης της βασικής ενδεκάδας έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στην ομάδα, είναι παιδιά και απόφοιτοι του περίφημου Θουμπιέτα.

The “kids” that are taking Real Sociedad to new heights in Europe.



Most of them joined the club at the ages 12-14 (the clubs youngest team is U13), several of them were ball boys last time La Real played in the Champions League. pic.twitter.com/prQBXCdB4B