Θερέθο: «Η Ατλέτικο είναι το νούμερο 1 φαβορί για την κατάκτηση της La Liga»

Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν παρουσιάστηκε σε συνέντευξή στην COPE ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης Ενρίκε Θερέθο.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ενρίκε Θερέθο, παραχώρησε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην COPE όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον προπονητή της ομάδας Ντιέγκο Σιμεόνε, στον δανεικό στην Μπαρτσελόνα Ζοάο Φέλιξ και έχρισε φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος την Ατλέτι.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Σιμεόνε θα έφευγε από την Ατλέτικο της Μαδρίτης, ούτε πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς για το ποιοι προπονητές του αρέσουν ανέφερε: «Αυτοί που λέει ο Σιμεόνε. Δεν υπήρχε ποτέ επιλογή Λουίς Ενρίκε γιατί ποτέ δεν σκεφτήκαμε να φύγει ο Σιμεόνε από την Ατλέτικο».

Όσον αφορά στην περίπτωση του Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στην Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να φέρονται πρόθυμοι να τον κρατήσουν στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν, ο ισχυρός άνδρας της Ατλέτικο, τόνισε: «θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και του εύχομαι καλή τύχη στη Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει στην Ατλέτι, αλλά αν τον θέλει η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να κάνει πρόταση. Δεν ξέρω γιατί δεν τα κατάφερε στην Ατλέτι».

Ενώ σχετικά με το αν αποτελούσε πρόβλημα στα αποδυτήρια, ήταν ξεκάθαρος. «Δεν νομίζω. Δεν έχω δει ποτέ πρόβλημα με αυτό».

🇵🇹 Atlético president Cerezo: “João Félix will be one of the best players in Europe, I wish him all the best at Barça”.



“He’s on loan there but if Barça want to sign João on permanent deal, they’ll have an option to make it happen for sure. Otherwise, he will return”, told COPE. pic.twitter.com/zDChEuXaTm