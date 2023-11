Η Ρεάλ Μαδρίτης απομάκρυνε τον υπεύθυνο του ιατρικού επιτελείου της μετά την υποτροπή που υπέστη ο Αρντά Γκιουλέρ.

Αφορμή αυτής της απόφασης που πήρε η διοίκηση της Βασίλισσας, ήταν ο νέος τραυματισμός του ταλαντούχου Τούρκου μεσοεπιθετικού, ο οποίος και αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.



Real Madrid let go of Dr. Niko Mihic, head of medical services.



The Güler injury has been the final straw after a year of many problems. [Marca] pic.twitter.com/tRKpxzLCH2