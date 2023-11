Στα «πιτς» και πάλι ο Αρντά Γκιουλέρ, καθώς όπως γνωστοποίησε ο Κάρλο Αντσελότι, ο Τούρκος χαφ τραυματίστηκε πριν από το παιχνίδι με την Μπράγκα.

Άτυχος και πάλι ο Αρντά Γκιουλέρ. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φενέρμπαχτσε, τραυματίστηκε και πάλι, με τον Κάρλο Αντσελότι να γνωστοποιεί την είδηση.

Όπως αποκάλυψε ο «Καρλέτο», ο Γκιουλέρ τραυματίστηκε ελαφρά πριν από το παιχνίδι της Βασίλισσας με την Μπράγκα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ο 18χρονος ωστόσο δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό όπως τόνισε ο Ιταλός, με την επιστροφή του στη δράση να αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά τη διακοπή.

Ο Γκιουλέρ δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρεάλ, καθώς από την ημέρα που πάτησε στη Μαδρίτη έχει τραυματιστεί δύο φορές. Ο Τούρκος ωστόσο δείχνει διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να επιστρέψει πιο δυνατός, δουλεύοντας ενταντικά το σώμα του.

🚨⚪️ Ancelotti: “Arda Güler got injured before Braga. He’s sad, it’s not serious injury — it’s just small setback”.



“His previous injury in the meniscus affects all the other muscular problems he's having”.



“Güler's future is not in doubt. He will have an amazing future”. pic.twitter.com/UPFjv66HBt