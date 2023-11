Το απόλυτο φιλικό: Μπαρτσελόνα και Αργεντινή συζητάνε για αγώνα προς τιμή του Μέσι

Ένα φιλικό προς τιμή του Λιονέλ Μέσι συζητάνε η Μπαρτσελόνα και η ομοσπονδία της Αργεντινής εν όψει των 125 χρόνων από την ίδρυση των «μπλαουγκράνα». Φαντασμαγορική εκδήλωση στο νέο «Καμπ Νόου» με τις οκτώ Χρυσές Μπάλες, το τρόπαιο του Μουντιάλ και ένα ημίχρονο με την κάθε ομάδα.

Είναι γνωστό ότι στην Μπαρτσελόνα επικρατεί ακόμα μια στεναχώρια για τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε το καλοκαίρι του 2021 ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ήταν σίγουρος για την παραμονή του, ωστόσο τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα των «μπλαουγκράνα» δεν επέτρεψαν στην επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον 36χρονο να αποχωρεί από την πίσω πόρτα.

Στην Μπαρτσελόνα έχουν δώσει τον λόγο τους για ένα repeat του αποχαιρετισμού, θέλοντας να τιμήσουν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου, όπως ακριβώς του αρμόζει. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε συζητήσεις με την ομοσπονδία της Αργεντινής, προκειμένου να διοργανώσουν ένα φιλικό που θα αφήσει ιστορία.

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να σχεδιάζει να εγκαινιάσει το νέο «Καμπ Νόου» στα τέλη του 2024 και με αφορμή τα 125 χρόνια ιστορίας της ομάδας, θέλει να διοργανώσει ένα ιστορικό φιλικό, με τον Μέσι παρόντα, έχοντας μαζί του τις οκτώ Χρυσές Μπάλες και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κατέκτησε στα γήπεδα του Κατάρ.

Το πλάνο θέλει τον Μέσι να φοράει στο πρώτο ημίχρονο τη φανέλα της πατρίδας του και στο δεύτερο αυτήν της Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να θέλουν να φτάσουν άμεση συμφωνία με την «Αλμπισελέστε», έτσι ώστε να καταφέρουν να αποχαιρετήσουν τον «Βασιλιά» τους, όπως του αξίζει...

🚨💣 FC Barcelona might face Argentina NT in a friendly match as part of the club's 125th anniversary of its founding in 2024 at the new Camp Nou for Leo Messi’s farewell to FC Barcelona fans.



• Messi could present the World Cup trophy and the eighth Ballon d’Or’s, which were… pic.twitter.com/E1iqtFBPzU