Ο Πέδρι επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες, ωστόσο λίγο έλειψε να τραυματιστεί και πάλι, καθώς «γύρισε» τον αστράγαλο του κατά τη διάρκεια που έκανε το ζέσταμα του.

Έπειτα από 2,5 μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων, ο Πέδρι επέστρεψε στη δράση και συνδύασε το comeback του με τη μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα στο «Ανοέτα», χάρη στο... buzzer beater του Αραούχο στις καθυστερήσεις.

Ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε για περίπου τριάντα λεπτά και κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, σφραγίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσωπική του επιστροφή. Μια επιστροφή που λίγο έλειψε να τη χάσει.

Gavi and Pedri play for my club.



pic.twitter.com/SmfLBu9xUX — H (@hazfcb_) November 6, 2023

Κατά τη διάρκεια που έκανε το ζέσταμα του για να μπει στο παιχνίδι, ο Πέδρι πάτησε άσχημα στο χορτάρι και «γύρισε» τον αστράγαλο του. Παρότι στην αρχή φάνηκε να υποφέρει, ο Ισπανός τελικά υπέστη ζημιά και έτσι αγωνίστηκε κανονικά, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα στον αστράγαλο, γλιτώνοντας έτσι έναν νέο τραυματισμό που θα τον άφηνε εκτός ακόμα περισσότερο.

Image: Pedri twisting his ankle while warming up on Saturday night. pic.twitter.com/wULxj5A4Rh — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 6, 2023