Ο Λιονέλ Μέσι σε δηλώσεις του στο λογαριασμό της Χρυσής Μπάλας ξεχώρισε τα αγαπημένα από τα 821 γκολ της καριέρας του και είναι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

O Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ τον περασμένο Δεκέμβριο βραβεύτηκε με τη Χρυσή Μπάλα του 2023 και έφτασε τις οκτώ, όντας ο πολυνίκης του βραβείο, με τρία περισσότερα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο λογαριασμό του Ballon d'Or ανεβάζει στα Social Media video με δηλώσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ και σε ένα εξ αυτών ξεχώρισε τα αγαπημένα από τα 821 γκολ της καριέρας του.

Στις 27 Απριλίου του 2011 οι Μπλαουγκράνα νίκησαν με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του Champions League, με τον Αργεντινό να είναι ο σκόρερ και των δυο γκολ (76' - 87'), με τον Pulga να τα βάζει μαζί στην πρώτη θέση.

«Πάντα λέω ότι τα ξεχωριστά γκολ είναι αυτά που έχεις πετύχει στον τελικό του Champions League, αυτά που σημείωσες στον τελικό του Μουντιάλ.

Δεν ξέρω, αλλά το γκολ που πάντα θυμάμαι είναι αυτό απέναντι στη Ρεάλ, όταν τη νικήσαμε 2-0 στο Μπερναμπέου στα ημιτελικά του Champions League.

Νομίζω ότι το πιο αξιομνημόνευτα γκολ είναι πάντα τα πιο σημαντικά, αλλά για την ώρα θα μείνω σε ένα από αυτά», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Λίο Μέσι.

